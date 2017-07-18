Vinyl Tile Market Shows Expected Trend to Guide from 2017-2022 with Growth Analysis by Manufacturers, Regions, Type and Application

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Mangesh Kanase
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Vinyl Tile
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The report Vinyl Tile Market Research highlights key dynamics of Global Vinyl Tile Industry sector. The potential of the Industry has been investigated along with the key challenges. The current Vinyl Tile Market scenario and future prospects of the sector has also been studied.

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Vinyl Tile Market Segment by Manufacturers, this report covers: Tarkett, Gerflor, Polyflor, Forbo, Armstrong, Mohawk, Mannington Mills

Vinyl Tile Market Segment by Regions, regional analysis covers : North America (USA, Canada and Mexico), Europe (Germany, France, UK, Russia and Italy), Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India and Southeast Asia), South America (Brazil, Argentina, Columbia etc.), Middle East and Africa (Saudi Arabia, UAE, Egypt, Nigeria and South Africa)

Vinyl Tile Market Segment by Type, covers : Luxury Vinyl Tile (LVT), Vinyl Composition Tile (VCT), Others

Vinyl Tile Market Segment by Applications, can be divided into : Commercial Use, Residential Use

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