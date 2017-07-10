Automotive Torque Converter market Shows Expected Growth from 2017-2022 to Guide With Report Trends, Analysis by Manufacturers, Regions, Type and Application

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The report
Automotive Torque Converter Research highlights key dynamics of Global Automotive Torque Converter Industry sector. The potential of the Industry has been investigated along with the key challenges. The current Automotive Torque Converter Market scenario and future prospects of the sector has also been studied. Market
Short Detail About Automotive Torque Converter : An automotive torque converter is comprised of an impeller, turbine, stator, and front cover, these parts work in conjunction with one another to transfer power from the engine to the transmission by swirling fluid around. The impeller, which is sometimes referred to as the pump, is welded to the front cover, is not physically connected to the turbine, which drives the input shaft on the transmission. The front cover is bolted to the flex plate, and as it rotates the impeller, the increasing velocity of the transmission fluid transmits power to the turbine and transmission input shaft.” Market Report
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Automotive Torque Converter Segment by Type, covers Market : Single-stage, Multistage
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Scope of the Automotive Torque Converter This report focuses on the Automotive Torque Converterin Global market, especially in Global, Europe and Asia-Pacific, South America, Middle East and Africa. This report categorizes the market based on manufacturers, regions, type and application. Market Report:
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