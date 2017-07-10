Automotive Torque Converter market Shows Expected Growth from 2017-2022 to Guide With Report Trends, Analysis by Manufacturers, Regions, Type and Application

By
Mangesh Kanase
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Automotive Torque Converter
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The report Automotive Torque Converter  Market Research highlights key dynamics of Global Automotive Torque Converter  Industry sector. The potential of the Industry has been investigated along with the key challenges. The current Automotive Torque Converter  Market scenario and future prospects of the sector has also been studied.

Short Detail About Automotive Torque Converter Market Report : An automotive torque converter is comprised of an impeller, turbine, stator, and front cover, these parts work in conjunction with one another to transfer power from the engine to the transmission by swirling fluid around. The impeller, which is sometimes referred to as the pump, is welded to the front cover, is not physically connected to the turbine, which drives the input shaft on the transmission. The front cover is bolted to the flex plate, and as it rotates the impeller, the increasing velocity of the transmission fluid transmits power to the turbine and transmission input shaft.”

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Automotive Torque Converter Market Segment by Manufacturers, this report covers: EXEDY , Yutaka Giken , Kapec , ZF , Valeo , Schaeffler , Aerospace Power , Punch Powertrain , Allison Transmission , Precision of New Hampton

Automotive Torque Converter  Market Segment by Regions, regional analysis covers : Global (USA, Canada and Mexico), Europe (Germany, France, UK, Russia and Italy), Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India and Southeast Asia), South America (Brazil, Argentina, Columbia etc.), Middle East and Africa (Saudi Arabia, UAE, Egypt, Nigeria and South Africa)

Automotive Torque Converter Market Segment by Type, covers : Single-stage, Multistage

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What will the market growth rate of Automotive Torque Converter market in 2022?

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